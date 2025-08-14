Як розповів 24 Каналу директор із медіа Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, російські пропагандисти вже прибули до США. Вони хочуть показати цю зустріч у вигідному для них світлі.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Які "несподіванки" можуть статися?

Скоріш за все, пропагандисти робитимуть акцент на тому, що може прив'язати Аляску до Росії: зніматимуть церкви, людей. Все для того, щоб показати нібито країна-агресорка може претендувати на цей штат.

Ба більше, намагаються створити враження, що Путін буцімто підіймає рівень Аляски, бо є першим лідером, який її відвідає.

Але не тільки діаспора хоче організувати у цей день свої акції. Їх також планують місцеві мешканці, які розлючені діями Дональда Трампа, тому там пройдуть протести,

– сказав Андрій Добрянський.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч Путіна й Трампа не можна розглядати як поступки з боку американської сторони. За його словами, Росія просила Трампа про таку зустріч. Саме вона допоможе США зрозуміти, чи справді є шанс на завершення війни.