Встреча Путина и Трампа на Аляске: главные заявления президентов
15 августа Путин и Трамп встречаются на Аляске. Основной вопрос –урегулирование войны в Украине.
Главные заявления президентов России и США во время саммита а Анкоридже, читайте на 24 Канале.
Смотрите также "Все быстро будет идти к финалу": у Зеленского объяснили, что ускорит конец войны
Что сказал Путин и Трамп в Анкоридже?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не стал отвечать на вопросы журналистов после пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-конференция закончилась. Дональд Трамп и Владимир Путин решили не отвечать на вопросы от представителей СМИ. "Остались некоторые незакрытые вопросы значительные. Мы еще не добрались до решения. Но мы очень приблизились к этому", – заявил американский президент. Трамп сообщил, что надеется вскоре снова встретиться с Путиным, на что последний ответил ему на английском "в Москве". В ответ Трамп засмеялся и сказал, что это может произойти. "Для того, чтобы сделать урегулирование длительным и долгосрочным, нам нужно устранить все основные пути, основные причины этого конфликта. И мы неоднократно говорили это, чтобы рассмотреть все законные проблемы России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и в мире в целом", – Путин. Владимир Путин заявил о надежде на то, что Киев "не будет препятствовать намечающемуся прогрессу,, в урегулировании". Также он повторил слова Трампа: если бы тот был президентом, то полномасштабной российско-украинской войны бы не было. "У нас была очень продуктивная встреча. Мы смогли обсудить многие вопросы. К сожалению, пока что соглашения нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, с президентом Зеленским, проинформирую его", – заявил президент США Дональд Трамп. Также он сообщил, что поговорил с Зеленским и коллегами по НАТО после встречи с Путиным. Взаимодействие России и США в Арктике актуально, сообщил Путин. По его словам, России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе. Мы всегда считали украинский народ братским. Все, что сейчас происходит – большая трагедия, Он заявил, что Россия якобы заинтересована в окончанию "украинского кризиса". По его словам, Москва якобы "готова работать над безопасностью Украины". Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев перед пресс-конференцией заявил, что "переговоры Путина и Трампа прошли на удивление хорошо". А российский посол Александр Дарчиев на вопрос о сдвигах в дипломатических переговорах России и США сказал: "мы стараемся, но пока больших прорывов нет". Российский диктатор назвал логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США – соседи. Путин рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске поприветствовал его как соседа. Он также рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом. "У нас с президентом Трампом сложились очень хорошие прямые контакты. Мы не раз разговаривали по телефону, в Россию не раз приезжал спецпредставитель США. И как вы знаете, один из основных вопросов – это ситуация вокруг Украины. США и Трамп не пытаются решить этот конфликт, они пытаются понять суть конфликта", – сказал он. Кроме того, он заявил, что Россия благодарна США за "бережное отношение к памяти советских воинов, похороненных на Аляске". Владимир Путин назвал конструктивными и полезными свои переговоры с Трампом.
– заявил Владимир Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не стал отвечать на вопросы журналистов после пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пресс-конференция закончилась. Дональд Трамп и Владимир Путин решили не отвечать на вопросы от представителей СМИ.
"Остались некоторые незакрытые вопросы значительные. Мы еще не добрались до решения. Но мы очень приблизились к этому", – заявил американский президент.
Трамп сообщил, что надеется вскоре снова встретиться с Путиным, на что последний ответил ему на английском "в Москве". В ответ Трамп засмеялся и сказал, что это может произойти.
"Для того, чтобы сделать урегулирование длительным и долгосрочным, нам нужно устранить все основные пути, основные причины этого конфликта. И мы неоднократно говорили это, чтобы рассмотреть все законные проблемы России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и в мире в целом", – Путин.
Владимир Путин заявил о надежде на то, что Киев "не будет препятствовать намечающемуся прогрессу,, в урегулировании".
Также он повторил слова Трампа: если бы тот был президентом, то полномасштабной российско-украинской войны бы не было.
"У нас была очень продуктивная встреча. Мы смогли обсудить многие вопросы. К сожалению, пока что соглашения нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, с президентом Зеленским, проинформирую его", – заявил президент США Дональд Трамп.
Также он сообщил, что поговорил с Зеленским и коллегами по НАТО после встречи с Путиным.
Взаимодействие России и США в Арктике актуально, сообщил Путин. По его словам, России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях, космосе.
Мы всегда считали украинский народ братским. Все, что сейчас происходит – большая трагедия,
Он заявил, что Россия якобы заинтересована в окончанию "украинского кризиса". По его словам, Москва якобы "готова работать над безопасностью Украины".
Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев перед пресс-конференцией заявил, что "переговоры Путина и Трампа прошли на удивление хорошо".
А российский посол Александр Дарчиев на вопрос о сдвигах в дипломатических переговорах России и США сказал: "мы стараемся, но пока больших прорывов нет".
Российский диктатор назвал логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США – соседи. Путин рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске поприветствовал его как соседа. Он также рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.
"У нас с президентом Трампом сложились очень хорошие прямые контакты. Мы не раз разговаривали по телефону, в Россию не раз приезжал спецпредставитель США. И как вы знаете, один из основных вопросов – это ситуация вокруг Украины. США и Трамп не пытаются решить этот конфликт, они пытаются понять суть конфликта", – сказал он.
Кроме того, он заявил, что Россия благодарна США за "бережное отношение к памяти советских воинов, похороненных на Аляске".
Владимир Путин назвал конструктивными и полезными свои переговоры с Трампом.