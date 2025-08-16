Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: головні заяви президентів
15 серпня Путін і Трамп зустрічаються на Алясці. Основне питання – врегулювання війни в Україні.
Головні заяви президентів Росії та США під час саміту а Анкориджі, читайте на 24 Каналі.
Що сказав Путін і Трамп в Анкориджі?
Володимир Путін заявив про надію на те, що Київ "не буде перешкоджати прогресу, що намічається, у врегулюванні". Також він повторив слова Трампа: якби той був президентом, то повномасштабної російсько-української війни б не було. "Ми мали дуже продуктивну зустріч. Ми змогли обговорити багато питань. На жаль, поки що угоди немає. Я зідзвонюватимуся з представниками НАТО, з президентом Зеленським, проінформую його", – заявив президент США Дональд Трамп. Також він повідомив, що поговорив із Зеленським та колегами по НАТО після зустрічі з Путіним Ми завжди вважали український народ братнім. Все, що зараз відбувається – велика трагедія, Він заявив, що Росія нібито зацікавлена у закінченню "української кризи". За його словами, Москва нібито "готова працювати над безпекою України". Голова Російського фонду інвестицій Кирило Дмитрієв перед пресконференцією заявив, що "переговори Путіна і Трампа пройшли напрочуд добре". А російський посол Олександр Дарчієв на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "ми намагаємося, але поки що великих проривів немає". Російський диктатор назвав логічним проведення саміту на Алясці, оскільки Росія та США – сусіди. Путін розповів, що під час зустрічі з Трампом на Алясці привітав його як сусіда. Він також розповів, що в нього встановилися дуже добрі прямі контакти з Трампом. "В нас з президентом Трампом склалися дуже хороші прямі контакти. Ми не раз розмовляли телефоном, в Росію не раз приїздив спецпредставник США. І як ви знаєте, одне з основних питань – це ситуація навколо України. США та Трамп не намагаються вирішити цей конфлікт, вони намагаються зрозуміти суть конфлікту", – сказав він. Крім того, він заявив, що Росія вдячна США за "дбайливе ставлення до пам'яті радянських воїнів, похованих на Алясці". Володимир Путін назвав конструктивними та корисними свої переговори з Трампом.
