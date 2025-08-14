Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может стать моментом, когда Кремль попытается расколоть позицию США и Европы. Москва рассчитывает использовать это событие для изменения международной поддержки Украины.

Председатель организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что Путин будет пытаться повлиять на Трампа и создать впечатление, будто именно Киев препятствует мирным договоренностям. Он отметил, что это является частью стратегической цели российского лидера.

Что Трамп будет требовать от Путина?

Рыбачук рассказал, что Дональд Трамп озвучил четкое требование для старта переговоров – полное прекращение боевых действий на фронте, в небе и на море. Это, по его словам, станет первым шагом, который покажет готовность России к диалогу.

Условием и предпосылкой, основным тестом для Путина будет то, согласится он прекратить боевые действия или нет,

– отметил он.

Рыбачук подчеркнул, что такая позиция оставляет российскому лидеру минимум пространства для маневра, ведь отказ сразу будет сигнализировать о нежелании идти на мир. По его словам, Путин будет пытаться очаровать Трампа, используя его личные слабые места, и одновременно расколоть его с европейскими партнерами.

Путину важно внести раскол между Трампом и европейцами, потому что для него это стратегическая миссия,

– подчеркнул он.

Он добавил, что Москва будет стремиться выставить Украину виновной в срыве мирных договоренностей, чтобы использовать это в собственной пропаганде. Такой сценарий может стать основанием для информационных атак в международных медиа и попыток повлиять на общественное мнение в США и Европе, создавая давление на украинское руководство во время дальнейших переговоров.

Чего хочет Кремль после переговоров?

Рыбачук отметил, что для Путина сама встреча с Трампом станет важным дипломатическим достижением. Она позволит российскому лидеру продемонстрировать, что он остается значительным игроком на международной арене, независимо от результатов переговоров.

Путин уже сам факт встречи считает более чем достаточным,

– отметил он.

По словам Рыбачука, российская сторона может использовать это событие для продвижения месседжей о якобы готовности к миру и открытости к диалогу. Такие заявления Кремль будет распространять в российских и международных медиа, чтобы создать впечатление своей конструктивной позиции и одновременно давить на Украину и ее союзников.