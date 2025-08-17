Российские СМИ писали, что в американских ресторанах на Аляске создавали эксклюзивные блюда в честь Путина. На самом же деле фотографии, которые публиковали пропагандисты, не имеют отношения к Аляске.

Российские СМИ писали, якобы заведения русской кухни переполнены людьми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SPRAVDI.

Действительно ли на Аляске создавали блюда в честь Путина?

Российские СМИ, телеграмм-каналы и боты распространяли информацию о том, что на Аляске создали эксклюзивные блюда в честь Путина, а рестораны русской кухни заполнились людьми.

На самом же деле опубликованные фото не имеют отношения к Аляске. На них заведение в штате Миннесота, в нескольких километрах от городка Лонгвилл, который просто называется Anchorage. Фото сделаны в марте 2025 года, и там нет никакого блюда "имени Путина".

По видео с якобы "массовым ажиотажем" в заведении "Pel'meni" в Анкоридже – это тоже фейк. На ролике видно только три занятые столики из четырех, никаких очередей или большого наплыва людей нет,

– сообщили в SPRAVDI.

В Анкоридже проживает всего 300 человек. Когда туда приехали иностранные журналисты, спрос в местных ресторанах, очевидно, вырос, но это не свидетельствует о популярности российского диктатора.

Российская пропаганда хочет создать иллюзию любви американцев к Путину.