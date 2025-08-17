Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова бывшего спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера в интервью Суспильному.

Почему обед Трампа с Путиным не состоялся?

Курт Волкер объяснил, что отмена рабочего обеда Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа означала, что уже за первые часы переговоров стало очевидным: ничего не удастся достичь.

"Я сам участвовал в подобных встречах с россиянами – и на своем уровне, и на уровне глав государств", – объяснил бывший спецпредставитель США.

Американский дипломат отметил, что у россиян на встречах есть своя тактика: они говорят минут 45 – 60 в начале. Далее российские дипломаты пользуются последовательным переводом, и как только переводчик начинает переводить, они снова начинают говорить, не давая ответить. Это превращается в длинную тираду.

Думаю, Трампа это очень раздражало, потому что он сам любит говорить долго. Но когда он увидел, что Путин совсем не делает уступок, решили завершить встречу,

– сказал Волкер.

К слову, СМИ обнародовали документы с пометками Госдепа США, которые обнаружили туристы в отеле на Аляске, где собирались Дональд Трамп и Владимир Путин. В этом пакете описаны детали встречи президентов США и России вместе с местом, временем и контактами чиновников.

На первой странице печатного пакета документов было указано последовательность встреч, а также то, что Трамп намеревался сделать Путину торжественный подарок. Также в документе были описаны детали обеда, и указано, что он должен был состояться "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".