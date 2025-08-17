Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова колишнього спецпредставника США у переговорах щодо України Курта Волкера в інтерв'ю Суспільному.

Чому обід Трампа з Путіним не відбувся?

Курт Волкер пояснив, що скасування робочого обіду Дональда Трампа і Володимира Путіна 15 серпня означало, що вже за перші години перемовин стало очевидним: нічого не вдасться досягти.

"Я сам брав участь у подібних зустрічах із росіянами – і на своєму рівні, і на рівні глав держав", – пояснив колишній спецпредставник США.

Американський дипломат зазначив, що у росіян на зустрічах є своя тактика: вони говорять хвилин 45 – 60 на початку. Далі російські дипломати користуються послідовним перекладом, і як тільки перекладач починає перекладати, вони знову починають говорити, не даючи відповісти. Це перетворюється на довгу тираду.

Думаю, Трампа це дуже дратувало, бо він сам любить говорити довго. Але коли він побачив, що Путін зовсім не робить поступок, вирішили завершити зустріч,

– сказав Волкер.

До слова, ЗМІ оприлюднили документи з позначками Держдепу США, які виявили туристи в готелі на Алясці, де збиралися Дональд Трамп і Володимир Путін. У цьому пакеті описані деталі зустрічі президентів США та Росії разом з місцем, часом та контактами чиновників.

На першій сторінці друкованого пакета документів було зазначено послідовність зустрічей, а також те, що Трамп мав намір зробити Путіну урочистий подарунок. Також у документі було описано деталі обіду, і зазначено, що він мав відбутися "на честь Його Високоповажності Володимира Путіна".