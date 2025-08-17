Російські ЗМІ писали, що в американських ресторанах на Алясці створювали ексклюзивні страви на честь Путіна. Насправді ж світлини, які публікували пропагандисти, не мають відношення до Аляски.

Російські ЗМІ писали, нібито заклади російської кухні переповнені людьми. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SPRAVDI.

Дивіться також На перемовинах усе стало очевидним, – Волкер припустив, чому скасували обід Трампа з Путіним

Чи справді на Алясці створювали страви на честь Путіна?

Російські ЗМІ, телеграм-канали та боти поширювали інформацію про те, що на Алясці створили ексклюзивні страви на честь Путіна, а ресторани російської кухні заповнилися людьми.

Насправді ж опубліковані фото не мають відношення до Аляски. На них заклад у штаті Міннесота, за кілька кілометрів від містечка Лонгвілл, який просто називається Anchorage. Фото зроблені у березні 2025 року, і там немає ніякої страви "імені Путіна".

Щодо відео з буцімто «масовим ажіотажем» у закладі "Pel’meni" в Анкориджі – це теж фейк. На ролику видно лише три зайняті столики з чотирьох, жодних черг чи великого напливу людей немає,

– повідомили у SPRAVDI.

В Анкориджі проживає всього 300 людей. Коли туди приїхали іноземні журналісти, попит у місцевих ресторанах, вочевидь, виріс, але це не свідчить про популярність російського диктатора.

Російська пропаганда хоче створити ілюзію любові американців до Путіна.