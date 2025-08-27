Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным в любом формате. Зато Россия встречу лидеров постоянно оттягивает, даже несмотря на настаивание со стороны США.

Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне были достаточно продуктивными. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, добавив, что там прошли серьезные обсуждения, которые будут иметь влияние на ход войны.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина в ближайшее время?

Уже сейчас Европа и США предметно обсуждают гарантии безопасности для Украины, в частности введение миротворческого контингента. Раньше мы этого не видели. Поэтому наше государство прогрессировало и достигло с Европой понимания относительно того, что у нас общие угрозы.

Вместе с этим мы понимаем, что Владимир Путин не изменил своих целей. Он хочет продолжения войны, ограничения санкционного воздействия и водить Трампа за нос. Но мы увидели интересную контригру от американского президента,

– отметил политолог.

Трамп фактически "перебросил мяч Путину", сказав, чтобы тот наконец начал переговоры с Владимиром Зеленским. Этот сигнал усилил позиции Украины, а в целом такая "комбинация" поставила в тупик дипломатию России.

Трамп снял с себя ответственность за территориальные обсуждения и переложил ее на двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Более того, он пригрозил санкциями, если такая встреча не состоится.

Обратите внимание! В России заявили, что Путин якобы готов к встрече с Зеленским, но перед тем "все вопросы должны быть хорошо проработаны". Кремль продолжает требовать от Украины "нейтрального статуса", сокращения армии и отказа от оккупированных территорий.

"Скорее всего, встречи лидеров не будет, потому что она совсем не выгодна Путину. Ключевой стратегией Кремля сейчас является затягивание времени", – добавил Алексей Буряченко.

Эта ситуация грозит серьезными репутационными рисками для Трампа. Но пока вообще непонятно, как он будет принуждать Путина к переговорам с Зеленским. Президент США должен это сделать, иначе придется отвечать за свои слова перед обществом и журналистами.

Однако, все балансируется тем, что в Европе начали больше понимать риски, которые приносит война. Поэтому не стоит исключать, что Евросоюз введет санкции против России. Но остается вопросом, когда это будет. Маловероятно, что в течение 2 – 3 недель, которые дал Трамп Путину.

