Україна готова до переговорів з Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Натомість Росія зустріч лідерів постійно відтягує, навіть попри наполягання з боку США.

Переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні були досить продуктивними. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що там пройшли серйозні обговорення, які матимуть вплив на хід війни.

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна найближчим часом?

Уже зараз Європа та США предметно обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема введення миротворчого контингенту. Раніше ми цього не бачили. Тож наша держава прогресувала й досягла з Європою порозуміння щодо того, що у нас спільні загрози.

Разом з цим ми розуміємо, що Володимир Путін не змінив своїх цілей. Він хоче продовження війни, обмеження санкційного впливу та водити Трампа за ніс. Але ми побачили цікаву контргру від американського президента,

– зауважив політолог.

Трамп фактично "перекинув м'яч Путіну", сказавши, щоб той нарешті почав переговори з Володимиром Зеленським. Цей сигнал посилив позиції України, а загалом така "комбінація" поставила у глухий кут дипломатію Росії.

Трамп зняв з себе відповідальність за територіальні обговорення й переклав її на двосторонню зустріч Путіна і Зеленського. Ба більше, він пригрозив санкціями, якщо така зустріч не відбудеться.

Зверніть увагу! У Росії заявили, що Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, але перед тим "всі питання мають бути добре пропрацьовані". Кремль продовжує вимагати від України "нейтрального статусу", скорочення армії та відмови від окупованих територій.

"Скоріш за все, зустрічі лідерів не буде, бо вона зовсім не вигідна Путіну. Ключовою стратегією Кремля зараз є затягування часу", – додав Олексій Буряченко.

Ця ситуація загрожує серйозними репутаційними ризиками для Трампа. Але поки взагалі незрозуміло, як він примушуватиме Путіна до переговорів із Зеленським. Президент США мусить це зробити, інакше доведеться відповідати за свої слова перед суспільством і журналістами.

Однак, все балансується тим, що у Європі почали більше розуміти ризики, які приносить війна. Тому не варто відкидати, що Євросоюз введе санкції проти Росії. Але залишається питанням, коли це буде. Малоймовірно, що упродовж 2 – 3 тижнів, які дав Трамп Путіну.

Що відомо про зустріч Путіна та Зеленського?