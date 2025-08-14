Дональд Трамп пообещал "серьезные последствия" для России в случае, если Владимир Путин не согласится на мирные переговоры. В то же время американский президент не уточнил, какие формы наказания он готов применить в отношении Кремля.

Чуть больше ясности внес министр финансов Скотт Бессент. По его словам, Дональд Трамп на встрече с Путиным даст понять последнему, что он может как усилить санкции против России, так и смягчить, передает 24 Канал.

Как Трамп ответит на отказ Путина от мира?

Бессент призвал европейских лидеров быть готовыми присоединиться к США во введении жестких санкций против России и тарифов против КНР и других потребителей российских энергоносителей.

Как отмечает Институт изучения войны, один из американских чиновников 13 августа сообщил Axios, что администрация Трампа считает, что способна "завалить российскую экономику". Он также отметил, что президент США продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины даже в случае провала дипломатических усилий по завершению войны.

К слову, СМИ пишут не только о кнуте, который вытянет Трамп на саммите с Путиным, но и о прянике. Отмечается, что американский лидер рассчитывает задобрить российского диктатора экономическими инициативами. Трамп, вероятно, предложит главе Кремля совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске, доступ Москвы к редкоземельным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины, снятие ограничений на экспорт деталей и оборудования для обслуживания российских самолетов