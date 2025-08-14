Дональд Трамп пообіцяв "серйозні наслідки" для Росії у разі, якщо Володимир Путін не погодиться на мирні переговори. Водночас американський президент не уточнив, які форми покарання він готовий застосувати щодо Кремля.

Трохи більше ясності вніс міністр фінансів Скотт Бессент. За його словами, Дональд Трамп на зустрічі із Путіним дасть зрозуміти останньому, що він може як посилити санкції проти Росії, так і пом'якшити, передає 24 Канал.

Як Трамп відповість на відмову Путіна від миру?

Бессент закликав європейських лідерів бути готовими приєднатися до США у запровадженні жорстких санкцій проти Росії та тарифів проти КНР та інших споживачів російських енергоносіїв.

Як зазначає Інститут вивчення війни, один із американських чиновників 13 серпня повідомив Axios, що адміністрація Трампа вважає, що здатна "завалити російську економіку". Він також зауважив, що президент США продовжить продавати зброю країнам НАТО для України навіть у разі провалу дипломатичних зусиль із завершення війни.

До слова, ЗМІ також пишуть не лише про кнут, який витягне Трамп на саміті з Путіним, але й про пряник. Зазначається, що американський лідер розраховує задобрити російського диктатора економічними ініціативами. Трамп, ймовірно, запропонує очільнику Кремля спільну розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці, доступ Москви до рідкісноземельних копалин на тимчасово окупованих територіях України, зняття обмежень на експорт деталей і обладнання для обслуговування російських літаків