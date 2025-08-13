Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Це найреалістичніше: політолог сказав, про що максимум можуть домовитись Путін і Трамп

Яку угоду готує Трамп для Путіна?

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати Володимиру Путіну економічні ініціативи під час зустрічі на Алясці 15 серпня. За даними джерел видання, він це зробить в обмін на припинення війни в Україні.

Одним із головних пунктів може стати спільна розробка рідкісноземельних мінералів на Алясці, а також скасування окремих санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Джерела видання стверджують, що угода також може передбачати доступ Москви до рідкісноземельних копалин на тимчасово окупованих територіях України. Такий підхід нібито є частиною ширшого пакета економічних компромісів, які розглядаються у Вашингтоні.

Серед інших можливих стимулів для припинення війни є зняття обмежень на експорт деталей та обладнання для обслуговування російських літаків. Більшість з яких перебувають у несправному стані нібито через санкційний тиск.

Нагадаємо, Трамп домовився з лідерами Європи утриматися від теми обміну територіями під час зустрічі з Путіним. Натомість зосередитися на питанні припинення вогню.