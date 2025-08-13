Уже в пятницу 15 августа на Аляске должна состояться встреча Путина и Трампа. Кремль может использовать эту встречу, чтобы унизить Трампа.

Ветеран армии США Пол Левандовски высказал 24 Каналу мнение, что это еще один провал Трампа.

Почему Путин и Трамп встречаются?

Левандовски рассказал, что администрация Трампа на самом деле не в состоянии справиться с фиксированными политическими позициями. Несколько дней назад политическая позиция администрации заключалась в том, что Путину необходимо встретиться с Зеленским перед встречей с Трампом.

Это условие было отвергнуто, похоже, из-за смены настроения президента. Непонятно, есть ли какая-то цель, и какая она. Однако одно из изданий, кажется газета Bild сообщила, что эта встреча основана на непонимании неготовности Путина принять определенные условия,

– отметил ветеран армии США.

Он продолжил, что спецпредставитель Трампа Уиткофф думал, что Путин предложил отвести войска со спорных территорий. Однако на самом деле этого не было.

Обманет ли Путин Трампа Трампа?

По словам ветерана армии США, Путин может обмануть Трампа. Много не надо, чтобы обмануть этого президента. Опять же со стороны Трампа наблюдается неуравновешенное настроение. Если прочитать его твиты, то они начинаются с одного сообщения, и даже не доходят до заключительной мысли.

"У него было несколько странных интервью. И это к тому, о чем мы уже говорили, хаотичное принятие решений, базирующееся на настроении, когда он говорит, что устал говорить с Путиным 2 недели назад. Такова была его позиция, мол, есть усталость от разговоров, нужны действия", – заметил Левандовски.

Как он отметил, Трамп рад на самом деле говорить. Он рад пригласить Путина на Аляску. Он покинет Белый Дом и полетит к Путину на Аляску. Поэтому, способность президента США не иметь фиксированной политики делает его прогнозирование результатов практически невозможным.

О чем еще, кроме Украины, будут говорить Путин и Трамп?

Левандовски отметил, что Трамп, похоже, очень зациклен на хороших сделках. Он всегда открыт к экономическим сделкам на том или ином уровне. Поэтому это будет частью разговора, который Путин проведет с ним. Также будет дискуссия о конфликте в Израиле на определенном уровне.

Это также важно для администрации. Впрочем непонятно, как Путин может повлиять на этот конфликт, ведь он показал, что готов врать и обещать то, что не способен выполнить. Администрация показала готовность поверить ему. Трудно сказать, что вообще может выйти из этого,

– подчеркнул ветеран армии США.

Он сказал, что просто так встречи с лидерами других стран нигде не происходят. В любой другой стране это было бы с фиксированной повесткой дня. Дипломаты, начиная с контактов на низших уровнях и заканчивая министрами, секретарями, все провели бы разговоры перед встречей.

"Тот факт, что это произошло, является беспрецедентным. Я думаю, что наиболее вероятным итогом будет то, чтобы использовать эту встречу для унижения Трампа", – рассказал Левандовски.

Он добавил, что Путин будет говорить Трампу о том, что Аляска принадлежит США.