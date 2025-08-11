Президент США Дональд Трамп встретится с диктатором Путиным 15 августа на Аляске. Россия не заинтересована в мире, но там будут продолжать "выкручиваться".

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что Путин заинтересован затянуть так называемые мирные переговоры. Он не собирается достичь какого-то значимого прогресса.

К теме Разочарование Трампа беспокоит Путина больше, чем влияние новых санкций, – FT

Какими будут результаты встречи Трампа и Путина?

Как отметил Ступак, после встречи Трамп вполне может начать рассказывать, что доволен разговором. А Путин вообще якобы готов завершить войну. Поэтому Трамп уже захочет говорить с президентом Зеленским.

Потом последует встреча с Зеленским. А война продолжается. Россия имеет цель в ближайшие недели осуществить несколько планов на фронте. Покровск, Константиновка, Купянск, закрепиться на территории Днепропетровщины. За 2-3 месяца захватить полностью Донецкую область,

– отметил Ступак.

Также сейчас есть много разговоров об "обмене территорий". Тут сложно будет прийти к какому-то компромиссу. Впрочем, Путин может продать своему населению контроль над Донецкой областью как победу. Но понятно, что Украина не пойдет на то, чтобы просто отдать свои земли.

Российский народ – примитивен. Если им показать что-то более-менее приемлемое, то весь негатив испарится. И исчезнут все вопросы. Они будут праздновать захват территории,

– сказал Ступак.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что нужно как можно быстрее завершить войну честным миром. Однако все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины.