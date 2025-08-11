Президент США Дональд Трамп зустрінеться з диктатором Путіним 15 серпня на Алясці. Росія не зацікавлена в мирі, але там продовжуватимуть "викручуватися".

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Путін зацікавлений затягнути так звані мирні переговори. Він не збирається досягти якогось значущого прогресу.

До теми Розчарування Трампа турбує Путіна більше, ніж вплив нових санкцій, – FT

Якими будуть результати зустрічі Трампа і Путіна?

Як наголосив Ступак, після зустрічі Трамп цілком може почати розповідати, що задоволений розмовою. А Путін взагалі нібито готовий завершити війну. Тому Трамп вже захоче говорити із президентом Зеленським.

Потім піде зустріч із Зеленським. А війна триває. Росія має на меті найближчими тижнями здійснити кілька планів на фронті. Покровськ, Костянтинівка, Куп'янськ, закріпитися на території Дніпропетровщини. За 2-3 місяці захопити повністю Донецьку область,

– зазначив Ступак.

Також зараз є багато розмов про "обмін територій". Тут складно буде дійти до якогось компромісу. Утім, Путін може продати своєму населенню контроль над Донецькою областю як перемогу. Але зрозуміло, що Україна не піде на те, аби просто віддати свої землі.

Російський народ – примітивний. Якщо їм показати щось більш-менш прийнятне, то весь негатив випарується. І зникнуть усі питання. Вони будуть святкувати захоплення території,

– сказав Ступак.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібно якнайшвидше завершити війну чесним миром. Однак усе, що стосується України, має вирішуватися за участі України.