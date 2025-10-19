Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Кремль не просто так заинтересован именно в Венгрии.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак. По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы встретиться в Будапеште по ряду причин. Путин хочет убить тут "несколько зайцев".

Почему Россия выбрала Венгрию?

Как отметил Постернак, намерение встретиться в Будапеште является определенной отсылкой к Будапештскому меморандуму, который оказался пустой бумажкой. Фактически Путин показывает, что любые потенциальные договоренности и гарантии для Украины будут ничтожными.

Также Венгрия должна была бы арестовать Путина через ордер от Международного уголовного суда. Там еще не завершили процесс выхода из Римского статута. Но, конечно, они не будут арестовывать Путина. Диктатор фактически хочет "вытереть ноги" о международное право и Международный уголовный суд.

Кроме этого, Путин и Трамп делают подарок тамошнему премьер-министру Виктору Орбану. Парламентские выборы в Венгрии состоятся уже в 2026 году. А партия Орбана отстает на 10% от оппозиционных сил.

И самое неприятное – Путин продолжает жить в концепте неоялтинской системы. Он хочет распределение сфер влияния от Трампа. Украина вроде бы должна входить в интересы России, а Европа – в интересы США. Будапешт воспринимается Путиным как определенный контур этого условного разделения Европы на сферы влияния,

– сказал Постернак.

