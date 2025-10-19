Путін "вбиває кількох зайців": експерт відповів, чому для зустрічі з Трампом обрали Будапешт
- Путін та Трамп планують зустріч у Будапешті. Кремль не просто так збирається провести зустріч в Угорщині.
- Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що задумали в Кремлі.
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Кремль не просто так зацікавлений саме в Угорщині.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Олег Постернак. За його словами, Росія зацікавлена в тому, аби зустрітися в Будапешті з низки причин. Путін хоче вбити тут "кілька зайців".
Чому Росія обрала Угорщину?
Як наголосив Постернак, намір зустрітися в Будапешті є певною відсилкою до Будапештського меморандуму, який виявився пустим папірцем. Фактично Путін показує, що будь-які потенційні домовленості та гарантії для України будуть нікчемними.
Також Угорщина мала б заарештувати Путіна через ордер від Міжнародного кримінального суду. Там ще не завершили процес виходу з Римського статуту. Але, звісно, вони не будуть заарештовувати Путіна. Диктатор фактично хоче "повитирати ноги" об міжнародне право та Міжнародний кримінальний суд.
Окрім цього, Путін і Трамп роблять подарунок тамтешньому прем'єр-міністру Віктору Орбану. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться вже у 2026 році. А партія Орбана відстає на 10% від опозиційних сил.
І найбільш неприємне – Путін продовжує жити в концепті неоялтинської системи. Він хоче розподіл сфер впливу від Трампа. Україна начебто має входити до інтересів Росі, а Європа – до інтересів США. Будапешт сприймається Путіним як певний контур цього умовного поділу Європи на сфери впливу,
– сказав Постернак.
Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині: коротко
- 16 жовтня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Вони домовилися особисто зустрітися в Будапешті. Наразі невідомо, коли саме відбудеться ця зустріч.
- За даними ЗМІ, під час телефонної розмови Путін нібито висунув умову для припинення війни. Йдеться про "обмін територіями".
- Наступного дня відбулася зустріч Зеленського і Трампа. ЗМІ стверджують, що вона пройшла в напруженій атмосфері.