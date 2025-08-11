Планы встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске вызвали резонанс из-за ее исторического прошлого. В Москве уже использовали эту символику в своей пропаганде.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что такой выбор места может стать серьезной ошибкой команды Трампа, ведь он играет на руку Кремля. По его словам, россияне распространяют месседжи об исторической принадлежности Аляски к России и используют это в своих информационных атаках.

Исторический шантаж Кремля из-за темы Аляски

В Кремле использовали выбор Аляски для переговоров как инструмент информационного давления. Спецпредставитель Путина Александр Дмитриев выложил в соцсетях карту XIX века, документы о покупке региона и фото российских церквей, подавая это как доказательство "особых связей" с США.

Место выбрано очень неправильно, и давать такой информационный повод россиянам – это большая ошибка команды,

– объяснил Лесной.

Такие публикации и заявления российских чиновников создают во внутренней аудитории образ России как стороны, имеющей особые права на эту территорию. Это дает Кремлю дополнительный инструмент для пропаганды, а тема Аляски может стать символическим аргументом в будущих переговорах.

Ошибка, которая может стоить дорого

Олег Лесной заметил, что выбранная локация уже создала для Трампа проблемный информационный фон. По его мнению, команда президента не учла, что Москва использует символику места для собственных целей.

Даже если встречу готовят в формате ток-шоу, нельзя давать оппоненту такой информационный повод.

Если такой "факап" допускают на старте, то и во время переговоров могут быть ситуации, которые нам не понравятся,

– отметил Лесной.

Политолог добавил, что такие шаги только усиливают позиции Кремля в переговорах. Игнорирование подобных нюансов на старте процесса может дать России дополнительные возможности для давления и манипуляций непосредственно во время встречи.