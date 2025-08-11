Плани зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці викликали резонанс через її історичне минуле. У Москві вже використали цю символіку у своїй пропаганді.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що такий вибір місця може стати серйозною помилкою команди Трампа, адже він грає на руку Кремля. За його словами, росіяни поширюють меседжі про історичну належність Аляски до Росії та використовують це у своїх інформаційних атаках.

Історичний шантаж Кремля через тему Аляски

У Кремлі використали вибір Аляски для переговорів як інструмент інформаційного тиску. Спецпредставник Путіна Олександр Дмитрієв виклав у соцмережах карту XIX століття, документи про купівлю регіону та фото російських церков, подаючи це як доказ "особливих зв'язків" зі США.

Місце вибране дуже неправильно, і давати такий інформаційний привід росіянам – це велика помилка команди,

– пояснив Лісний.

Такі публікації та заяви російських посадовців створюють у внутрішній аудиторії образ Росії як сторони, що має особливі права на цю територію. Це дає Кремлю додатковий інструмент для пропаганди, а тема Аляски може стати символічним аргументом у майбутніх переговорах.

Помилка, яка може коштувати дорого

Олег Лісний зауважив, що обрана локація вже створила для Трампа проблемний інформаційний фон. На його думку, команда президента не врахувала, що Москва використає символіку місця для власних цілей.

Навіть якщо зустріч готують у форматі ток-шоу, не можна давати опоненту такий інформаційний привід.

Якщо такий "факап" допускають на старті, то й під час переговорів можуть бути ситуації, які нам не сподобаються,

– зазначив Лісний.

Політолог додав, що такі кроки лише підсилюють позиції Кремля у переговорах. Ігнорування подібних нюансів на старті процесу може дати Росії додаткові можливості для тиску та маніпуляцій безпосередньо під час зустрічі.