А також додає, що "вся Україна молиться", аби американський лідер Дональд Трамп на переговорах "досяг чудових результатів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Маркарової та її інтерв’ю CBS News.

Що сказала Маркарова про переговори Росії та США?

За словами Маркарової, Україна хоче, щоб російський диктатор Путін зупинився. Вона сподівається, що тиск Трампа, пакети санкцій, які наразі на столі, та вторинні санкції, які вже запроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають очільника Кремля припинити свою агресію.

Відповідаючи на запитання щодо кордонів і буферних зон, посол зазначила, що концепція буферних зон є застарілою і більше не працює.

Лінія фронту на сході та півдні України – це лінія фронту між злом і добром. І питання в тому, де буде ця лінія фронту. Чи буде вона на нашій території? Чи буде вона на наших кордонах? Чи буде вона в Європі та скрізь, де це вплине на Європу, США та інших,

– сказала Маркарова.

Вона додала, що "вперше за роки активних інтерв'ю в США взяла з собою в ефір нашу Конституцію, яка містить відповіді на питання щодо українських територій". А також зазначила, що справа не лише в землі, а в принципах і цінностях.

І судячи з нещодавніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини, Маркарова впевнена, що США діятимуть з позиції сили. На її думку, це дозволить знайти рішення для зупинення російської агресії.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп оголосив, що зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року на Алясці. Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив цю інформацію, назвавши місце проведення цілком логічним через географічну близькість США та Росії.