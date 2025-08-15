Приключения россиян на Аляске: пропагандисты в шоке от ужасного приема в США
Российские пропагандисты жалуются на условия, в которых их приняли на Аляске. Из-за санкций они не могут ни пользоваться интернетом, ни банковскими карточками.
Также не работает Telegram и WhatsApp, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NEXTA Live.
С какими проблемами столкнулись российские пропагандисты на Аляске?
Российские пропагандисты жалуются на плохой прием на Аляске. Российские "журналисты" не могут пользоваться роумингом из-за санкций, а также не работают звонки в Telegram и WhatsApp, которые запретили 2 дня назад.
Корреспондентка "Российской газеты" отметила, что ей до ближайшего магазина идти несколько километров. Вызвать такси также не просто: оно будет дорогое, а из-за санкций его еще и проблематично оплатить. Без роуминга такси также вызвать будет трудно.
Общественный транспорт, по словам пропагандистов, также там не ездит.
Что известно о встрече Путина и Трампа?
- Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и будут говорить о войне в Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет во время переговоров договориться о перемирии, однако для заключения более широкого мирного соглашения понадобится дополнительное время.
- Президент США сообщил, что после переговоров Владимир Зеленский будет первым человеком, которому он позвонит.