Российские пропагандисты жалуются на условия, в которых их приняли на Аляске. Из-за санкций они не могут ни пользоваться интернетом, ни банковскими карточками.

Также не работает Telegram и WhatsApp, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NEXTA Live.

Смотрите также Поездка в Россию и обмен Аляски: сеть взорвалась мемами накануне саммита Трампа и Путина

С какими проблемами столкнулись российские пропагандисты на Аляске?

Российские пропагандисты жалуются на плохой прием на Аляске. Российские "журналисты" не могут пользоваться роумингом из-за санкций, а также не работают звонки в Telegram и WhatsApp, которые запретили 2 дня назад.

Корреспондентка "Российской газеты" отметила, что ей до ближайшего магазина идти несколько километров. Вызвать такси также не просто: оно будет дорогое, а из-за санкций его еще и проблематично оплатить. Без роуминга такси также вызвать будет трудно.

Общественный транспорт, по словам пропагандистов, также там не ездит.

Что известно о встрече Путина и Трампа?