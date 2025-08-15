Російські пропагандисти скаржаться на умови, у яких їх прийняли на Алясці. Через санкції вони не можуть ні користуватися інтернетом, ні банківськими картками.

Також не працює Telegram і WhatsApp. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA Live.

З якими проблемами зіткнулися російські пропагандисти на Алясці?

Російські пропагандисти скаржаться на поганий прийом на Алясці. Російські "журналісти" не можуть користуватися роумінгом через санкції, а також не працюють дзвінки у Telegram і WhatsApp, які заборонили 2 дні тому.

Кореспондентка "Російської газети" зазначила, що їй до найближчого магазину йти кілька кілометрів. Викликати таксі також не просто: воно буде дороге, а через санкції його ще й проблематично оплатити. Без роумінгу таксі також викликати буде важко.

Громадський транспорт, за словами пропагандистів, також там не їздить.

Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?