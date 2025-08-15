Пригоди росіян на Алясці: пропагандисти у шоці від жахливого прийому в США
- Російські пропагандисти на Алясці скаржаться на обмеження через санкції, що ускладнюють користування інтернетом і банківськими картками.
- Зустріч Путіна і Трампа відбудеться 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон, де обговорюватимуть війну в Україні.
- Дональд Трамп планує домовитися про перемир'я, а після переговорів зв'язатися з Володимиром Зеленським.
Російські пропагандисти скаржаться на умови, у яких їх прийняли на Алясці. Через санкції вони не можуть ні користуватися інтернетом, ні банківськими картками.
Також не працює Telegram і WhatsApp. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA Live.
З якими проблемами зіткнулися російські пропагандисти на Алясці?
Російські пропагандисти скаржаться на поганий прийом на Алясці. Російські "журналісти" не можуть користуватися роумінгом через санкції, а також не працюють дзвінки у Telegram і WhatsApp, які заборонили 2 дні тому.
Кореспондентка "Російської газети" зазначила, що їй до найближчого магазину йти кілька кілометрів. Викликати таксі також не просто: воно буде дороге, а через санкції його ще й проблематично оплатити. Без роумінгу таксі також викликати буде важко.
Громадський транспорт, за словами пропагандистів, також там не їздить.
Що відомо про зустріч Путіна та Трампа?
- Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці та говоритимуть про війну в Україні.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп хоче під час переговорів домовитися про перемир'я, проте для укладення ширшої мирної угоди знадобиться додатковий час.
- Президент США повідомив, що після переговорів Володимир Зеленський буде першою людиною, якій він зателефонує.