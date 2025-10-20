Президент Владимир Зеленский высказался относительно мирных переговоров. А также рассказал, готов ли к трехсторонней встрече в Будапеште.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.

Что сказал Зеленский о встрече в Будапеште?

Глава государства считает, что Будапешт – не лучшая площадка для встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной,

– сказал Зеленский.

В то же время отметил, что было много других стран, где можно провести переговоры, в частности Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция.

По мнению президента, премьер-министр Венгрии, который везде блокирует Украину, не может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное. Настроение, что Россия вроде бы выигрывает на поле боя, присутствует в тех или иных кругах США, так же как и противоположное настроение – Россия ничего не выигрывает.

По словам Зеленского, среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И когда речь идет о медиации, то, вероятно, он не относится к этому адекватно.

Президент говорит, что если его пригласят в Будапешт и это будет приглашение в трехстороннем формате или когда Трамп встречается с Путиным, а затем встречается с Зеленским, то Украина согласится.

В то же время отмечает, что конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, то никто не выйдет победителем. Президент также заявил, что мы не позволим победить россиянам.

