Президент Володимир Зеленський висловився щодо мирних переговорів. А також розповів, чи готовий до тристоронньої зустрічі у Будапешті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову Зеленського із журналістами.

Що сказав Зеленський про зустріч у Будапешті?

Глава держави вважає, що Будапешт – не найкращий майданчик для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою,

– сказав Зеленський.

Водночас зазначив, що було багато інших країн, де можна провести переговори, зокрема Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина.

На думку президента, прем'єр-міністр Угорщини, який всюди блокує Україну, не може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене. Настрій, що Росія начебто виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах США, так само як і протилежний настрій – Росія нічого не виграє.

За словами Зеленського, серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І коли йдеться про медіацію, то, ймовірно, він не ставиться до цього адекватно.

Президент каже, що якщо його запросять до Будапешта і це буде запрошення у тристоронньому форматі або коли Трамп зустрічається з Путіним, а потім зустрічається із Зеленським, то Україна погодиться.

Водночас зазначає, що конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, то ніхто не вийде переможцем. Президент також заявив, що ми не дозволимо перемогти росіянам.

Які ще заяви зробив Зеленський після зустрічі з Трампом?