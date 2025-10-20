Було багато достойних варіантів, – Зеленський сказав, чому Будапешт не підходить для переговорів
- Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним у Будапешті, якщо це принесе мир.
- Проте він висловив сумніви щодо ролі прем'єр-міністра Угорщини Орбана у медіації через його підтримку Росії.
Президент Володимир Зеленський висловився щодо мирних переговорів. А також розповів, чи готовий до тристоронньої зустрічі у Будапешті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову Зеленського із журналістами.
Дивіться також Постійно лаявся і повторював тези Путіна: Трамп змушував Зеленського здати Донбас, – FT
Що сказав Зеленський про зустріч у Будапешті?
Глава держави вважає, що Будапешт – не найкращий майданчик для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.
Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою,
– сказав Зеленський.
Водночас зазначив, що було багато інших країн, де можна провести переговори, зокрема Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина.
На думку президента, прем'єр-міністр Угорщини, який всюди блокує Україну, не може зробити щось позитивне для українців або хоча б щось врівноважене. Настрій, що Росія начебто виграє на полі бою, присутній в тих чи інших колах США, так само як і протилежний настрій – Росія нічого не виграє.
За словами Зеленського, серед людей, які постійно просувають думку щодо начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є й чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. І коли йдеться про медіацію, то, ймовірно, він не ставиться до цього адекватно.
Президент каже, що якщо його запросять до Будапешта і це буде запрошення у тристоронньому форматі або коли Трамп зустрічається з Путіним, а потім зустрічається із Зеленським, то Україна погодиться.
Водночас зазначає, що конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, то ніхто не вийде переможцем. Президент також заявив, що ми не дозволимо перемогти росіянам.
Які ще заяви зробив Зеленський після зустрічі з Трампом?
За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський вкотре наголосив, що Україна хоче миру, а російський диктатор Володимир Путін – ні.
Він також зазначив, що Києву потрібні сильні гарантії миру. На його думку, забезпечення двосторонніх гарантій безпеки з боку США є найважливішим документом, тому що Штати дуже сильні.
Окрім цього. Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має шанс закінчити війну. Він показав, як може керувати припиненням вогню на Близькому Сході, він і тут зможе це зробити, це великий шанс для України.