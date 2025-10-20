Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Зеленского с журналистами.
Что сказал Зеленский о встрече в Будапеште?
Глава государства считает, что Будапешт – не лучшая площадка для встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Безусловно, если это может принести мир, то все равно в какой стране будет встреча. Но я должен заметить, что я отдал достаточно своего времени для встречи с господином Виткоффом в Париже, чтобы его идея о Венгрии была, скажем так, сдержанной,
– сказал Зеленский.
В то же время отметил, что было много других стран, где можно провести переговоры, в частности Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар и Турция.
По мнению президента, премьер-министр Венгрии, который везде блокирует Украину, не может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное. Настроение, что Россия вроде бы выигрывает на поле боя, присутствует в тех или иных кругах США, так же как и противоположное настроение – Россия ничего не выигрывает.
По словам Зеленского, среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И когда речь идет о медиации, то, вероятно, он не относится к этому адекватно.
Президент говорит, что если его пригласят в Будапешт и это будет приглашение в трехстороннем формате или когда Трамп встречается с Путиным, а затем встречается с Зеленским, то Украина согласится.
В то же время отмечает, что конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, то никто не выйдет победителем. Президент также заявил, что мы не позволим победить россиянам.
Какие еще заявления сделал Зеленский после встречи с Трампом?
По итогам встречи с Трампом Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина хочет мира, а российский диктатор Владимир Путин – нет.
Он также отметил, что Киеву нужны сильные гарантии мира. По его мнению, обеспечение двусторонних гарантий безопасности со стороны США является важнейшим документом, потому что Штаты очень сильны.
Кроме этого. Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп имеет шанс закончить войну. Он показал, как может управлять прекращением огня на Ближнем Востоке, он и здесь сможет это сделать, это большой шанс для Украины.