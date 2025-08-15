15 августа пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Владимир Зеленский сделал новое заявление о саммите российского и американского лидеров.

"Получаю доклады от нашей разведки, от дипломатов о подготовке встречи на Аляске, о том, с чем едет Путин. Получаем также доклады из регионов Украины после российских ударов. Сумы – российский удар по центральному рынку. Днепровщина – удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина – сознательные российские удары. Война продолжается. Продолжается именно потому, что нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать эту войну.

В день переговоров они тоже убивают. И это о многом говорит. Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть – россияне учитывают американскую силу. Именно на силу", – говорится в обращении президента.