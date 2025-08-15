15 серпня пройде зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Володимир Зеленський зробив нову заяву про саміт російського і американського лідерів.

У вечірньому зверненні 15 серпня глава держави заявив, що отримує доповіді від української розвідки та дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим туди їде Путін, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про майбутню зустріч Путіна і Трампа?

Президент звернув увагу на те, що у день перемовин росіяни продовжують вбивати українців. Так, вони вдарили по центральному ринку у Сумах, атакували Дніпро і Павлоград.

"Немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", – підкреслив політик.

Він також додав, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну.

Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення тривалого перемир'я та отримання Україною гарантій безпеки. Крім того, він зазначив, що зустріч лідерів США, України та Росії є потрібною.

Що Зеленський каже про ситуацію на фронті?

Глава держави провів ставку. Головком доповів про обстановку на різних напрямках фронту, особливо Покровському і Запорізькому. "Українські воїни вичищають від окупанта позиції у районі Добропілля. Є результат", – повідомив Зеленський. Він додав, що проривом біля Добропілля Путін хотів показати свою силу перед зустріччю в Алясці.

Також політик анонсував перехід української армії на контрактну форму у довгостроковій перспективі.