У вечірньому зверненні 15 серпня глава держави заявив, що отримує доповіді від української розвідки та дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим туди їде Путін, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про майбутню зустріч Путіна і Трампа?

Президент звернув увагу на те, що у день перемовин росіяни продовжують вбивати українців. Так, вони вдарили по центральному ринку у Сумах, атакували Дніпро і Павлоград.

"Немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну", – підкреслив політик.

Він також додав, що Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну.

Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський наголосив на важливості досягнення тривалого перемир'я та отримання Україною гарантій безпеки. Крім того, він зазначив, що зустріч лідерів США, України та Росії є потрібною.

Що Зеленський каже про ситуацію на фронті?