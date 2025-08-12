Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины. Он якобы напоминает, что Пекин имеет собственный "мирный план" и будет продвигать свою повестку дня.

Это прежде всего была реакция китайского лидера на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

К теме В Белом доме назвали место встречи Трампа и Путина

Какая цель заявления Си Цзиньпина?

Как отметил Олег Рыбачук, Си Цзиньпин напоминает, что не все проблемы можно решить на встречах Трампа и Путина. На эту роль претендует Китай. Поэтому это заявление лидера КНР было неслучайным.

Неслучайно время появления этого заявления вызвано именно той информационной бурей в стакане, которая появилась. Потому что мы услышали о встрече на Аляске. Китаю совсем не нравится, что без него пытаются говорить о том, какой будет мир, какая будет система безопасности, геополитика. Поэтому Пекин напоминает, что у них есть свой план, стратегия, что они достаточно успешно реализуют ее,

– сказал он.

Кроме того, в Пекине на 3 сентября запланирован масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в войне против японской агрессии. Это будет что-то похожее на российское "победобесие" 9 мая. Посетить мероприятие планирует Владимир Путин и другие лидеры. Поэтому Си Цзиньпину нужно подчеркнуть, что Китай имеет свое видение, свои планы и будет продвигать свою повестку дня.