Реакция на встречу Путина и Трампа: Китай предлагает свой "план мира"
- Президент Китая Си Цзиньпин заявил о намерении усилить роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины, подчеркивая наличие собственного "мирного плана".
- Заявление Си Цзиньпина стало реакцией на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, считает Олег Рыбачук.
Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины. Он якобы напоминает, что Пекин имеет собственный "мирный план" и будет продвигать свою повестку дня.
Это прежде всего была реакция китайского лидера на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.
Какая цель заявления Си Цзиньпина?
Как отметил Олег Рыбачук, Си Цзиньпин напоминает, что не все проблемы можно решить на встречах Трампа и Путина. На эту роль претендует Китай. Поэтому это заявление лидера КНР было неслучайным.
Неслучайно время появления этого заявления вызвано именно той информационной бурей в стакане, которая появилась. Потому что мы услышали о встрече на Аляске. Китаю совсем не нравится, что без него пытаются говорить о том, какой будет мир, какая будет система безопасности, геополитика. Поэтому Пекин напоминает, что у них есть свой план, стратегия, что они достаточно успешно реализуют ее,
– сказал он.
Кроме того, в Пекине на 3 сентября запланирован масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы в войне против японской агрессии. Это будет что-то похожее на российское "победобесие" 9 мая. Посетить мероприятие планирует Владимир Путин и другие лидеры. Поэтому Си Цзиньпину нужно подчеркнуть, что Китай имеет свое видение, свои планы и будет продвигать свою повестку дня.