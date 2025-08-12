Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного розв’язання війни Росії проти України. Він ніби нагадує, що Пекін має власний "мирний план" та просуватиме свій порядок денний.

Це насамперед була реакція китайського лідера на зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці. Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Яка мета заяви Сі Цзіньпіна?

Як зазначив Олег Рибачук, Сі Цзіньпін нагадує, що не всі проблеми можна розв'язати на зустрічах Трампа та Путіна. На цю роль претендує Китай. Тому ця заява лідера КНР була невипадковою.

Невипадково час появи цієї заяви викликаний саме тією інформаційною бурею в стакані, яка з'явилася. Тому що ми почули про зустріч на Алясці. Китаю зовсім не подобається, що без нього намагаються говорити про те, який буде світ, яка буде система безпеки, геополітика. Тому Пекін нагадує, що у них є свій план, стратегія, що вони досить успішно реалізують її,

– сказав він.

Крім того, у Пекіні на 3 вересня запланований масштабний військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у війні проти японської агресії. Це буде щось схоже на російське "побєдобєсіє" 9 травня. Відвідати захід планує Володимир Путін та інші лідери. Тому Сі Цзіньпіну потрібно підкреслити, що Китай має своє бачення, свої плани та просуватиме свій порядок денний.