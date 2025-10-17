Вечером пятницы, 17 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме. Переговоры после ланча продолжались гораздо дольше, чем было запланировано.

Детали сообщает источник Укринформа в делегации, передает 24 Канал. Президенты говорили более двух часов.

Что известно о встрече за закрытыми дверями?

Сначала Зеленский и Трамп отвечали на вопросы журналистов, а затем перешли к закрытой встрече.

Президенты вместе со своими министрами заперли двери конференц-зала, чтобы провести переговоры по поводу последних событий, ракет Tomahawk и предстоящей встречи с Путиным в Венгрии.

Источники Укринформа в украинской делегации одновременно сообщили, что переговоры затянулись. Они продолжались более двух часов – это намного дольше, чем было запланировано после обеда.

Ожидается, что вскоре Зеленский проведет пресс-конференцию, а Трамп отправится в Палм-Бич, чтобы впервые за несколько месяцев посетить свою резиденцию Мар-а-Лаго, поэтому вряд ли составит компанию украинскому лидеру.