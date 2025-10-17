Зустріч Трампа з Зеленським тривала набагато довше, ніж було заплановано
- Закрита зустріч Трампа із Зеленським 17 жовтня триває вже понад дві години, що значно довше, аніж було заплановано.
- Опісля український президент проведе пресконференцію, але лідер США навряд приєднається до нього.
Увечері п'ятниці, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Ланч уже завершився, але перемовини тривали набагато довше, ніж було заплановано.
Деталі повідомляє джерело Укрінформу в делегації, передає 24 Канал. Президенти говорять уже понад дві години.
Що відомо про зустріч за зачиненими дверима?
Спершу Зеленський і Трамп відповідали на запитання журналістів, а опісля – перейшли до закритої зустрічі.
Президенти разом зі своїми міністрами зачинили двері конференц-залу, аби провести переговори щодо останніх подій, ракет Tomahawk і майбутньої зустрічі з Путіним в Угорщині, пише
Джерела Укрінформу в українські делегації водночас повідомили, що перемовини затягнулися. Вони тривали понад дві години – це набагато довше, аніж було заплановано після ланчу.
Очікується, що незабаром Зеленський проведе пресконференцію, а Трамп вирушить до Палм-Біч, щоб вперше за декілька місяців відвідати свою резиденцію Мар-а-Лаго, тож навряд складе компанію українському лідерові.