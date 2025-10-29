Не война в Украине: эксперт назвал ключевую тему встречи Трампа и Си

30 октября состоится встреча президента США Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпинем. Вероятно, они будут говорить о войне в Украине. Но вряд ли это будет основная тема.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, есть достаточно много тем, которые между собой будут обсуждать лидеры США и Китая. В частности речь идет об американских пошлинах на китайские товары, ситуации с Тайванем, редкоземельных металлах, продаже TikTok и т.д.

Будут ли они обсуждать войну в Украине?

Как отметил Клочок, Китай до сих пор официально не подтвердил встречу с Трампом. Но это довольно обычное дело. КНР не является публичной страной, которая будет рассказывать обо всех своих намерениях и целях. Все сообщат по факту.

Понятно, что вопрос войны в Украине не будет главным. Но при этом он остается весомым.

Трамп четко говорить, что хочет, чтобы Си повлиял на Кремль с целью остановки огня. Тут даже не о подписании мирного соглашения речь идет. Для Китая сейчас выгодна война. Продолжение и затягивание – это как раз тот аргумент, который Китай использует в переговорах не только с США, но и с Европой. На самом деле ожидания не являются фатальными,

– сказал Клочок.

Не стоит ожидать завтра конкретных решений вроде того, что Си прикажет Путину остановиться. Но если он вспомнит в своем заявлении о российско-украинской войне, то это уже будет неплохо.

Обратите внимание! Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко дал свой прогноз, какой будет встреча Трампа и Си. Пекин заинтересован в том, чтобы Россия ослаблялась, но не проиграла в войне.

