17 октября Владимир Зеленский прилетел в США для встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. В Вашингтоне снова обратили внимание на внешний вид президента Украины.

Хотя ему сделали комплимент, он был довольно токсичным. Об этом в эфире 24 Канала рассказала психолог Елена Шершнева, отметив, что Зеленский не растерялся и дал отпор.

Какими были токсичные моменты в отношении Зеленского в США?

После общения Трампа и Зеленского с журналистами в Белом доме провели ланч. Интересно, что вся пресса стояла за спиной президента Украины и его команды. Поэтому для ответов Зеленский должен был возвращаться.

Психолог отметила, что здесь она не видит неуважение. Однако были другие резкие моменты. В частности – Трамп снова похвалил костюм Зеленского.

"Эти комментарии о внешнем виде имеют острый оттенок, потому что сразу вспоминается острый спор. Один журналист также сделал комплимент по этому поводу, но я бы оценила бы его как токсичный – хорошие слова, но вызывают неоднозначные эмоции", – сказала она.

В то же время президент Украины не растерялся и ответил, что он выглядит хорошо, но костюм и президент перед журналистом такие же, которые в прошлый раз.

Зеленский подчеркнул, что стоит на своих позициях, что не подстраивается даже во внешнем виде. Он продемонстрировал силу в такой важный психологический момент, прошел его с достоинством,

– подчеркнула Шершнева.

Она добавила, что американцы могли говорить похожие токсичные комплименты, чтобы выбить Зеленского из колеи и создать дискомфорт. Ведь когда человек растерян, им можно манипулировать. Однако украинский президент сразу четко расставил свои границы.

Какие еще интересные моменты были на встрече президентов?