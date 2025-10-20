Такое мнение в интервью 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, добавив, что Рубио должен послушать, что будет говорить российская сторона, чтобы потом доложить об этом Трампу, и озвучить Лаврову позицию Вашингтона.

Какое условие США озвучат России?

По мнению политтехнолога, Рубио доведет до Лаврова позицию о том, что остановка боевых действий должна состояться без каких-либо условий и четко по сегодняшней линии разграничения. На что Путин, по убеждению Загороднего, не согласится.

Тогда Рубио донесет это до Трампа, а тот уже будет рассуждать, надо ему в таком случае лететь на встречу с Путиным или в этом нет смысла. Ведь, как отметил Загородний, российский диктатор начнет снова рассказывать американскому лидеру свои исторические лекции, может на этот раз показать карту XX века, рассказать кремлевские байки о том, как Ленин создавал Украину.

"Я читал воспоминания первого секретаря Сталина – Бажанова, который сбежал в 30-х годах. Он рассказывал, что у Сталина была позиция, что не могло быть республик, все являются частью РФ. А вот концепция Ленина заключалась в том, что должны быть национальные республики, он их создавал в частности для того, чтобы заигрывать с Украиной. Они хотели мировую революцию, присоединять республики такими частями, например, Польская социалистическая республика, Французская, Немецкая", – озвучил политтехнолог.

Загородний также вспомнил, как в 1991 году Анатолий Собчак говорил, что Украина должна выйти из СССР без своих территорий, которые получила после 1922 года. Вот эту концепцию по сей день повторяет Путин, что якобы Украину придумал Ленин. Однако вряд ли это интересно Трампу, у него цель как можно быстрее завершить войну и заставить Россию сесть за стол переговоров, а не слушать уроки истории от Путина.

