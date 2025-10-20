Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що Рубіо має послухати, що казатиме російська сторона, аби потім доповісти про це Трампу, і озвучити Лаврову позицію Вашингтона.

Яку умову США озвучать Росії?

На думку політтехнолога, Рубіо доведе до Лаврова позицію про те, що зупинка бойових дій має відбутися без будь-яких умов і чітко по сьогоднішній лінії розмежування. На що Путін, за переконанням Загороднього, не погодиться.

Тоді Рубіо донесене це до Трампа, а той вже міркуватиме, треба йому в такому випадку летіти на зустріч з Путіним чи в цьому нема сенсу. Адже, як зазначив Загородній, російський диктатор почне знову розповідати американському лідеру свої історичні лекції, може цього разу показати мапу XX століття, розказати кремлівські байки про те, як Ленін створював Україну.

"Я читав спогади першого секретаря Сталіна – Бажанова, який втік у 30-х роках. Він розповідав, що у Сталіна була позиція, що не могло бути республік, всі є частиною РФ. А от концепція Леніна полягала в тому, що повинні бути національні республіки, він їх створював зокрема для того, щоб загравати з Україною. Вони хотіли світову революцію, приєднувати республіки такими частинами, наприклад, Польська соціалістична республіка, Французька, Німецька", – озвучив політтехнолог.

Загородній також пригадав, як у 1991 році Анатолій Собчак казав, що Україна повинна вийти з СРСР без своїх територій, які отримала після 1922 року. Ось цю концепцію донині повторює Путін, що буцімто Україну вигадав Ленін. Проте навряд чи це цікаво Трампу, в нього мета якнайшвидше завершити війну та змусити Росію сісти за стіл переговорів, а не слухати уроки історії від Путіна.

До відома! Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко переконаний, що Трамп поставить Путіна у складне становище. Завершувати війну на поточній лінії розмежування той не хоче, бо йому доведеться пояснити росіянам ситуацію з українськими областями, які його армія повністю досі не захопила, однак він вже вніс їх в російську конституцію.

