Вероятная встреча с Путиным может состояться в Венгрии. Во время самой встречи Украина может столкнуться с рядом серьезных рисков.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что, если встреча состоится в Венгрии, Виктор Орбан может негативно повлиять на ее ход из-за своего отношения к Украине. Сейчас рассматривают идею трехсторонней встречи между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как присутствие Трампа может повлиять на переговоры?

"Я вам скажу откровенно, у меня неоднозначное отношение к такой встрече. Я не спешил бы с оптимистическими прогнозами", – сказал Владимир Фесенко.

Он добавил, что Зеленский с мая продвигал идею встречи с Путиным. Суть заключалась в том, что присутствие Дональда Трампа могло бы повлиять на Путина и склонить его к поэтапному прекращению огня. В случае отказа российского диктатора США могли бы усилить давление на него.

"А что сейчас? А сейчас, к сожалению, есть риск того, что Трамп пока остается в плену идеи о всеобъемлющем мирном соглашении. Что, можно быстро достичь всеобъемлющего мирного соглашения, и это раз и навсегда прекратит войну в Украине. Это иллюзия. Это ложный путь," – сказал Фесенко.

Он пояснил, что такое соглашение возможно только на российских условиях. Его можно быстро подписать, но по неприемлемым для Украины положениям. Существует целый ряд принципиальных вопросов, по которым компромисс невозможен, например признание отдельных территорий российскими.

Важно! В Офисе Президента заявили, что Украина может согласиться на замораживание войны по линии фронта. Впрочем, она ни при каких обстоятельствах не признает оккупированные территории. После этого Украина будет работать над возвращением оккупированных территорий дипломатическим путем.

"Там, где аннексированы территории, которые уже включены в состав России по российской Конституции, ничего Путин отдавать нам не будет. А мы не можем признать эти территории российскими. Мы можем согласиться на прекращение огня по линии фронта, но не можем признавать оккупированные и аннексированные территории российскими," – сказал Фесенко.

Чего Путин может требовать?

Фесенко предположил, что Путин может требовать восстановления пророссийских политических сил в Украине, отмены приговоров против предателей и легализации российских СМИ в стране.

Есть риск того, что на этой встрече в определенных вопросах, особенно по идее мирного соглашения, Путин и Трамп могут быть вместе против Зеленского. Это огромный риск,

– сказал Фесенко.

Он добавил, что Путин также может вспоминать предыдущие условия, на которые Украина не может согласиться, и это тоже может сорвать встречу. Так ответственность могут переложить на Зеленского, якобы он не желает прекращения войны.

Именно поэтому, по мнению Фесенко, к этой встрече нужно готовиться очень тщательно. Кроме того, политолог считает, что если трехсторонняя встреча состоится, она не будет последней – будет продолжение.

Поэтому Украине стоит бороться за четырехстороннюю встречу, к которой должен присоединиться представитель Европы. Это сбалансирует формат переговоров и уменьшит риски для украинской стороны.

