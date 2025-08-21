Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка для La Repubblica.

Может ли Украина пойти на замораживание войны?

Михаил Подоляк заявил, что Украина допускает замораживание войны с Россией.

Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Он добавил, что в дальнейшем Украина будет вести большую работу экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть оккупированные территории, которые де-юре будут оставаться украинскими.

По словам Подоляка, вопрос передачи территорий России полностью исключен.

Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом, агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена,

– подытожил политик.

Подоляк подчеркнул, что вопрос касается не только норм Конституции Украины, но и международного права, ведь невозможно односторонне отдавать территорию агрессору. Он также отметил, что даже в случае заморозки войны аналогии с "корейским" или "немецким" сценариями неуместны.