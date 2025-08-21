Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка для La Repubblica.

Чи може Україна піти на замороження війни?

Михайло Подоляк заявив, що Україна допускає замороження війни з Росією.

Попередня позиція України така: ми розуміємо, що один із базових сценаріїв виходу з цієї війни - це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні де-факто окуповані Росією. Вони такими й залишаться,

– наголосив радник керівника ОП.

Він додав, що надалі Україна вестиме велику роботу економічними, дипломатичними та іншими інструментами, аби повернути окуповані території, які де-юре залишатимуться українськими.

За словами Подоляка, питання передачі територій Росії повністю виключене.

Я не дуже розумію, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж президент Зеленський дуже чітко сказав: передача територій Росії заборонена,

– підсумував політик.

Подоляк підкреслив, що питання стосується не лише норм Конституції України, а й міжнародного права, адже неможливо односторонньо віддавати територію агресору. Він також зазначив, що навіть у разі замороження війни аналогії з "корейським" чи "німецьким" сценаріями є недоречними.

Яка позиція України щодо територій?