Ймовірна зустріч з Путіним може відбутися в Угорщині. Під час самої зустрічі Україна може зіткнутися з низкою серйозних ризиків.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що, якщо зустріч відбудеться в Угорщині, Віктор Орбан може негативно вплинути на її хід через своє ставлення до України. Наразі розглядають ідею трьохсторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Дивіться також Путін застосовує психологічні прийоми, аби затягнути переговори з Трампом, – The Telegraph

Як присутність Трампа може вплинути на переговори?

"Я вам скажу відверто, у мене неоднозначне ставлення до такої зустрічі. Я не поспішав би з оптимістичними прогнозами", – сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що Зеленський від травня просував ідею зустрічі з Путіним. Суть полягала в тому, що присутність Дональда Трампа могла б вплинути на Путіна та схилити його до поетапного припинення вогню. У разі відмови російського диктатора США могли б посилити тиск на нього.

"А що зараз? А зараз, на жаль, є ризик того, що Трамп поки що залишається в полоні ідеї про всеосяжну мирну угоду. Що, можна швидко досягти всеосяжної мирної угоди, і це раз і назавжди припинить війну в Україні. Це ілюзія. Це хибний шлях," – сказав Фесенко.

Він пояснив, що така угода можлива лише на російських умовах. Її можна швидко підписати, але за неприйнятними для України положеннями. Існує ціла низка принципових питань, з яких компроміс неможливий, наприклад визнання окремих територій російськими.

"Там, де анексовані території, які вже включені до складу Росії за російською Конституцією, нічого Путін віддавати нам не буде. А ми не можемо визнати ці території російськими. Ми можемо погодитися на припинення вогню по лінії фронту, але не можемо визнавати окуповані та анексовані території російськими," – сказав Фесенко.

Чого Путін може вимагати?

Фесенко припустив, що Путін може вимагати відновлення проросійських політичних сил в Україні, скасування вироків проти зрадників та легалізацію російських ЗМІ в країні.

Є ризик того, що на цій зустрічі в певних питаннях, особливо щодо ідеї мирної угоди, Путін і Трамп можуть бути разом проти Зеленського. Це величезний ризик,

– сказав Фесенко.

Він додав, що Путін також може згадувати попередні умови, на які Україна не може погодитися, і це теж може зірвати зустріч. Так відповідальність можуть перекласти на Зеленського, нібито він не бажає припинення війни.

Саме тому, на думку Фесенка, до цієї зустрічі потрібно готуватися дуже ретельно. Крім того, політолог вважає, що якщо трьохстороння зустріч відбудеться, вона не буде останньою – буде продовження.

Тому Україні варто боротися за чотиристоронню зустріч, до якої має долучитися представник Європи. Це збалансує формат перемовин і зменшить ризики для української сторони.

Що відомо про ймовірну зустріч з Путіним?