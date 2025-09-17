С 23 по 29 сентября состоится сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Уже была информация, что там может пройти встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Олег Лесной. Пока нет официальных подтверждений, когда будет встреча Зеленского и Трампа. Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио уже намекнул, что все должно произойти.

К теме Зеленский раскритиковал условие Трампа для введения новых санкций против России, – СМИ

О чем будут говорить Зеленский и Трамп?

Как отметил Лесной, Трамп значительно агрессивнее и увереннее ведет себя "на своей территории". Встреча состоится именно в Соединенных Штатах. Поэтому президент США начнет снова действовать как "хозяин ситуации".

Трамп и Зеленский уже имели сложную встречу в Овальном кабинете в конце февраля. Впрочем, после этого было много успешных кейсов. Но сейчас также должны приготовиться.

Трамп может начать давить и говорить, что "давайте завершать войну; надо пойти на уступки и подписать соглашение". Я думаю, что президент и его команда подготовятся к такому сценарию и будут знать, как говорят в боксе, "как выйти из угла",

– сказал Лесной.

В течение последних недель диктатор Путин почувствовал, что он не находится в изоляции. Сейчас важно вернуть его на землю. Нужно убедить Трампа, что с российским диктатором нужно значительно жестче общаться. А если он не захочет идти на мир – то и действовать значительно жестче.

Встреча Зеленского и Трампа: кратко