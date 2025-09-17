З 23 по 29 вересня відбудеться сесія Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Вже була інформація, що там може пройти зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Наразі немає офіційних підтверджень, коли буде зустріч Зеленського і Трампа. Утім, держсекретар США Марко Рубіо вже натякнув, що все має відбутися.

Про що говоритимуть Зеленський і Трамп?

Як наголосив Лісний, Трамп значно агресивніше та впевненіше поводиться "на своїй території". Зустріч відбудеться саме у Сполучених Штатах. Тому президент США почне знову діяти як "господар ситуації".

Трамп і Зеленський вже мали складну зустріч в Овальному кабінеті наприкінці лютого. Утім, після цього було багато успішних кейсів. Але зараз також маємо приготуватися.

Трамп може почати тиснути та говорити, що "давайте завершувати війну; треба піти на поступки і підписати угоду". Я думаю, що президент та його команда підготуються до такого сценарію та знатимуть, як говорять у боксі, "як вийти з кутка",

– сказав Лісний.

Упродовж останніх тижнів диктатор Путін відчув, що він не перебуває в ізоляції. Зараз важливо повернути його на землю. Потрібно переконати Трампа, що з російським диктатором потрібно значно жорсткіше спілкуватися. А якщо він не захоче йти на мир – то й діяти значно жорсткіше.

Зустріч Зеленського і Трампа: коротко