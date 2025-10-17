Путин не хочет мира, мы должны давить на него, – Зеленский
- Зеленский во время встречи с Трампом заявил, что Путин не хочет мира, и на него нужно давить.
- Однако Трамп считает, что Путин хочет прекратить войну, ссылаясь на их двухчасовой разговор.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом 17 октября в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру. Зато российский диктатор Владимир Путин хочет и дальше вести войну.
В связи с этим Зеленский считает, что нужно оказывать большее давление на главу Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление украинского президента.
Что сказал Зеленский о позиции Путина?
Глава государства считает, что сначала нужно "сесть и говорить", а после этого добиться прекращения огня.
Мы хотим мира, Путин – нет. Мы будем говорить с президентом Трампом, что нам надо, мы понимаем, что нам надо, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров. Мы готовы говорить в любом формате: двух- или трехстороннем,
– отметил Зеленский.
Однако Трамп до сих пор уверен, что Путин хочет прекратить войну. По его мнению, иначе он бы так не говорил.
Президент США отметил, что разговаривал с российским диктатором два с половиной часа и обсудил много важных деталей. Он также добавил, что войну в Украине действительно нужно завершить.