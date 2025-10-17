Укр Рус
17 жовтня, 21:28
Путін не хоче миру, ми повинні тиснути на нього, – Зеленський

Надія Батюк
Основні тези
  • Зеленський під час зустрічі з Трампом заявив, що Путін не хоче миру, і на нього потрібно тиснути.
  • Однак Трамп вважає, що Путін хоче припинити війну, посилаючись на їхню двогодинну розмову.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом 17 жовтня вкотре наголосив, що Україна прагне справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін хоче й надалі вести війну.

У зв'язку з цим Зеленський вважає, що потрібно чинити більший тиск на очільника Кремля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву українського президента.

Що сказав Зеленський про позицію Путіна?

Глава держави вважає, що спочатку потрібно "сісти та говорити", а після цього домогтися припинення вогню. 

Ми хочемо миру, Путін – ні. Ми будемо говорити з президентом Трампом, що нам треба, ми розуміємо, що нам треба, щоб підштовхнути Путіна до стола переговорів. Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому,
 – зазначив Зеленський.

Однак Трамп досі впевнений, що Путін хоче припинити війну. На його думку, інакше він би так не говорив. 

Президент США наголосив, що розмовляв з російським диктатором дві з половиною години та обговорив багато важливих деталей. Він також додав, що війну в Україні справді потрібно завершити. 