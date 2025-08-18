Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Владимир Зеленский встретится в Белом доме с Дональдом Трампом. Лидеры проведут переговоры, которые уже называют историческими, ведь от их результатов зависит дальнейший ход войны в Украине.
О заявлениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского, реакции международных лидеров и результатах этой встречи для Украины – читайте в материале 24 Канала.
Что известно о встрече президента Украины и США?
Большой день, – Трамп о переговорах с Зеленским и европейскими союзниками
– подчеркнул американский лидер.
Британские специалисты готовят Зеленского к встрече с Трампом, –СМИ
Европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу в США перед визитом в Белый дом
В Белом доме интересуются, во что на встрече будет одет Зеленский
Джей Ди Вэнс планирует принять участие во встрече Трампа и Зеленского
Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс" по линии фронта, – FT
Президент США Дональд Трамп назвал 18 августа "большим днем в Белом доме", комментируя встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Там никогда не было так много европейских лидеров одновременно,
Британские специалисты, включая Джонатана Пауэлла, готовят Зеленского к встрече с Трампом, советуя не провоцировать его и публично хвалить.
Зеленский адаптирует стратегию, начиная разговор с благодарностью за поддержку США, чтобы повлиять на Трампа в интересах Украины.
Стратегия предусматривает избежание провокационных ответов и публичное восхваление Трампа, чтобы склонить его к решениям, выгодных Украине.
Перед историческими переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский встретится с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и рядом европейских лидеров. Подготовительная встреча запланирована на 18 августа в Вашингтоне.
Об этом сообщили в Еврокомиссии, отметив, что встреча станет координационной площадкой перед совместными переговорами с Трампом. Время и место подготовительных консультаций не раскрываются.
Известно, что европейские лидеры прибудут в Белый дом в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). В 20:00 по Киеву запланирована встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном офисе, а уже в 21:15 к ним присоединятся европейские партнеры.
После церемонии приветствия и совместного фото, в 22:00 по киевскому времени начнутся переговоры в расширенном формате.
Участие в консультациях и переговорах примут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В США интересуются, будет ли Зеленский одет в костюм на встрече с Трампом 18 августа.
Там говорят, что это "было бы хорошим знаком для мира", одновременно не ожидают этого.
По данным СМИ, Зеленский планирует одеть черный пиджак, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне, что "в стиле костюма".
Джей Ди Вэнс будет участвовать во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне, где также будут европейские лидеры.
Вэнс ранее критиковал Зеленского за якобы неблагодарность США и играл важную роль во встречах с украинским президентом, поддерживая Трампа.
Владимир Зеленский готов обсуждать "приемлемые компромиссы" по линии фронта во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.
Встреча важна для улучшения отношений между Украиной и США после предыдущего спора в феврале 2025 года.
