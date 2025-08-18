Укр Рус
18 августа, 15:50
14

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите

Анастасия Горецкая

Владимир Зеленский встретится в Белом доме с Дональдом Трампом. Лидеры проведут переговоры, которые уже называют историческими, ведь от их результатов зависит дальнейший ход войны в Украине.

О заявлениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского, реакции международных лидеров и результатах этой встречи для Украины – читайте в материале 24 Канала.

Что известно о встрече президента Украины и США?

 

16:12, 18 августа

Большой день, – Трамп о переговорах с Зеленским и европейскими союзниками

Президент США Дональд Трамп назвал 18 августа "большим днем в Белом доме", комментируя встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Там никогда не было так много европейских лидеров одновременно, 
– подчеркнул американский лидер.

15:43, 18 августа

Британские специалисты готовят Зеленского к встрече с Трампом, –СМИ

Британские специалисты, включая Джонатана Пауэлла, готовят Зеленского к встрече с Трампом, советуя не провоцировать его и публично хвалить.

Зеленский адаптирует стратегию, начиная разговор с благодарностью за поддержку США, чтобы повлиять на Трампа в интересах Украины.

Стратегия предусматривает избежание провокационных ответов и публичное восхваление Трампа, чтобы склонить его к решениям, выгодных Украине.

15:31, 18 августа

Европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу в США перед визитом в Белый дом

Перед историческими переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский встретится с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и рядом европейских лидеров. Подготовительная встреча запланирована на 18 августа в Вашингтоне.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, отметив, что встреча станет координационной площадкой перед совместными переговорами с Трампом. Время и место подготовительных консультаций не раскрываются.

Известно, что европейские лидеры прибудут в Белый дом в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). В 20:00 по Киеву запланирована встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном офисе, а уже в 21:15 к ним присоединятся европейские партнеры.

После церемонии приветствия и совместного фото, в 22:00 по киевскому времени начнутся переговоры в расширенном формате.

Участие в консультациях и переговорах примут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

15:20, 18 августа

В Белом доме интересуются, во что на встрече будет одет Зеленский

В США интересуются, будет ли Зеленский одет в костюм на встрече с Трампом 18 августа.

Там говорят, что это "было бы хорошим знаком для мира", одновременно не ожидают этого.

По данным СМИ, Зеленский планирует одеть черный пиджак, как на саммите НАТО в Нидерландах в июне, что "в стиле костюма".

14:08, 18 августа

Джей Ди Вэнс планирует принять участие во встрече Трампа и Зеленского

Джей Ди Вэнс будет участвовать во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне, где также будут европейские лидеры.

Вэнс ранее критиковал Зеленского за якобы неблагодарность США и играл важную роль во встречах с украинским президентом, поддерживая Трампа.

12:00, 18 августа

Зеленский на встрече с Трампом готов на "приемлемый компромисс" по линии фронта, – FT

Владимир Зеленский готов обсуждать "приемлемые компромиссы" по линии фронта во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Встреча важна для улучшения отношений между Украиной и США после предыдущего спора в феврале 2025 года.

Частые вопросы

Какие заявления сделали Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече?

На встрече Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили ключевые вопросы безопасности и сотрудничества между США и Украиной - оба лидера подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений.

Какой была реакция международных лидеров на встречу Трампа и Зеленского?

Международные лидеры в целом положительно восприняли встречу, отметив ее важность для стабилизации ситуации в Украине и укрепления международной поддержки страны.

Какие результаты имела встреча для Украины?

Встреча принесла Украине укрепление дипломатических связей с США и обещания дальнейшей поддержки в вопросах безопасности и экономического развития.