Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит
Володимир Зеленський зустрінеться у Білому домі з Дональдом Трампом. Лідери проведуть переговори, які вже називають історичними, адже від їхніх результатів залежить подальший хід війни в Україні.
Про заяви Дональда Трампа і Володимира Зеленського, реакції міжнародних лідерів та результати цієї зустрічі для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про зустріч президента України та США?
Британські фахівці готують Зеленського до зустрічі з Трампом, – ЗМІ
Європейські лідери та Зеленський проведуть підготовчу зустріч у США перед візитом до Білого дому
У Білому домі цікавляться, у що на зустрічі буде одягнений Зеленський
Джей Ді Венс планує взяти участь у зустрічі Трампа та Зеленського
Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту, – FT
Британські фахівці, включаючи Джонатана Павелла, готують Зеленського до зустрічі з Трампом, радячи не провокувати його та публічно хвалити.
Зеленський адаптує стратегію, починаючи розмови з подякою за підтримку США, щоб вплинути на Трампа в інтересах України.
Стратегія передбачає уникнення провокативних відповідей та публічне вихваляння Трампа, щоб схилити його до рішень, вигідних Україні.
Перед історичними переговорами з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Володимир Зеленський зустрінеться з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та низкою європейських лідерів. Підготовча зустріч запланована на 18 серпня у Вашингтоні.
Про це повідомили у Єврокомісії, зазначивши, що зустріч стане координаційним майданчиком перед спільними переговорами з Трампом. Час і місце підготовчих консультацій не розкриваються.
Відомо, що європейські лідери прибудуть до Білого дому о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). О 20:00 за Києвом запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному офісі, а вже о 21:15 до них приєднаються європейські партнери.
Після церемонії привітання та спільного фото, о 22:00 за київським часом розпочнуться переговори у розширеному форматі.
Участь у консультаціях і переговорах візьмуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, а також новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
У США цікавляться, чи буде Зеленський одягнений у костюм на зустрічі з Трампом 18 серпня.
Там говорять, що це "було би добрим знаком для миру", водночас не очікують цього.
За даними ЗМІ, Зеленський планує одягнути чорний піджак, як на саміті НАТО в Нідерландах у червні, що "в стилі костюма".
Джей Ді Венс братиме участь у зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні, де також будуть європейські лідери.
Венс раніше критикував Зеленського за нібито невдячність США та відігравав важливу роль у зустрічах з українським президентом, підтримуючи Трампа.
Володимир Зеленський готовий обговорювати "прийнятні компроміси" щодо лінії фронту під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.
Зустріч важлива для поліпшення відносин між Україною та США після попередньої суперечки в лютому 2025 року.
Часті питання
Які заяви зробили Дональд Трамп і Володимир Зеленський на зустрічі?
На зустрічі Дональд Трамп і Володимир Зеленський обговорили ключові питання безпеки та співробітництва між США та Україною — обидва лідери підкреслили важливість зміцнення двосторонніх відносин.
Якою була реакція міжнародних лідерів на зустріч Трампа і Зеленського?
Міжнародні лідери загалом позитивно сприйняли зустріч, відзначивши її важливість для стабілізації ситуації в Україні та зміцнення міжнародної підтримки країни.
Які результати мала зустріч для України?
Зустріч принесла Україні зміцнення дипломатичних зв'язків зі США та обіцянки подальшої підтримки в питаннях безпеки й економічного розвитку.