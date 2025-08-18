Володимир Зеленський зустрінеться у Білому домі з Дональдом Трампом. Лідери проведуть переговори, які вже називають історичними, адже від їхніх результатів залежить подальший хід війни в Україні.

Про заяви Дональда Трампа і Володимира Зеленського, реакції міжнародних лідерів та результати цієї зустрічі для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про зустріч президента України та США?