18 серпня, 15:50
Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Анастасія Горецька

Володимир Зеленський зустрінеться у Білому домі з Дональдом Трампом. Лідери проведуть переговори, які вже називають історичними, адже від їхніх результатів залежить подальший хід війни в Україні.

Про заяви Дональда Трампа і Володимира Зеленського, реакції міжнародних лідерів та результати цієї зустрічі для України – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про зустріч президента України та США?

 

15:43, 18 серпня

Британські фахівці готують Зеленського до зустрічі з Трампом, – ЗМІ

Британські фахівці, включаючи Джонатана Павелла, готують Зеленського до зустрічі з Трампом, радячи не провокувати його та публічно хвалити.

Зеленський адаптує стратегію, починаючи розмови з подякою за підтримку США, щоб вплинути на Трампа в інтересах України.

Стратегія передбачає уникнення провокативних відповідей та публічне вихваляння Трампа, щоб схилити його до рішень, вигідних Україні.

15:31, 18 серпня

Європейські лідери та Зеленський проведуть підготовчу зустріч у США перед візитом до Білого дому

Перед історичними переговорами з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі Володимир Зеленський зустрінеться з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та низкою європейських лідерів. Підготовча зустріч запланована на 18 серпня у Вашингтоні.

Про це повідомили у Єврокомісії, зазначивши, що зустріч стане координаційним майданчиком перед спільними переговорами з Трампом. Час і місце підготовчих консультацій не розкриваються.

Відомо, що європейські лідери прибудуть до Білого дому о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). О 20:00 за Києвом запланована зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному офісі, а вже о 21:15 до них приєднаються європейські партнери. 

Після церемонії привітання та спільного фото, о 22:00 за київським часом розпочнуться переговори у розширеному форматі.

Участь у консультаціях і переговорах візьмуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, а також новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

15:20, 18 серпня

У Білому домі цікавляться, у що на зустрічі буде одягнений Зеленський

У США цікавляться, чи буде Зеленський одягнений у костюм на зустрічі з Трампом 18 серпня.

Там говорять, що це "було би добрим знаком для миру", водночас не очікують цього.

За даними ЗМІ, Зеленський планує одягнути чорний піджак, як на саміті НАТО в Нідерландах у червні, що "в стилі костюма".

14:08, 18 серпня

Джей Ді Венс планує взяти участь у зустрічі Трампа та Зеленського

Джей Ді Венс братиме участь у зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні, де також будуть європейські лідери.

Венс раніше критикував Зеленського за нібито невдячність США та відігравав важливу роль у зустрічах з українським президентом, підтримуючи Трампа.

12:00, 18 серпня

Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту, – FT

Володимир Зеленський готовий обговорювати "прийнятні компроміси" щодо лінії фронту під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

Зустріч важлива для поліпшення відносин між Україною та США після попередньої суперечки в лютому 2025 року.

Часті питання

