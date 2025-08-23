Если Путин не встретится с Зеленским: политолог объяснил, почему Трамп не "умоет руки"
- Дональд Трамп ждет встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, но если она не состоится, от него ожидают принятия волевого решения по урегулированию конфликта.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что даже если Трамп захочет отойти от мирного процесса, он не сможет этого сделать.
Вряд ли президент США Дональд Трамп планирует отстраняться от процесса урегулирования войны в Украине. Сейчас он ждет встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, которой Кремль пытается всячески избежать.
Если встреча Зеленского с Путиным действительно не состоится, все будут ожидать от Трампа волевого решения. Политолог Игорь Рейтерович озвучил в эфире 24 Канала мнение, что даже если американский лидер будет иметь желание, то уже не может отойти от мирного процесса.
От Трампа будут ждать волевого решения
Игорь Рейтерович предположил, что Путин будет тянуть время минимум до сентября, пока не состоится его встреча с президентом Китая Си Цзиньпином. Впоследствии российскому диктатору все-таки придется дать ответ, будет ли встреча с Зеленским.
В то же время Трамп ждет, когда Зеленский и Путин встретятся, а уже потом устроить трехсторонние переговоры. Если в начале сентября станет понятно, что так называемый глава Кремля не собирается встречаться с украинским лидером, то США должны будут принять какое-то волевое решение.
Трампу тогда придется принимать волевое решение, что делать дальше. Если будет иметь желание, он уже не сможет "омыть руки". Он настолько глубоко зашел в эту тему, настолько много сделал,
– сказал политолог.
По его словам, Трамп не сможет рассказывать, что он не причастен к тому, что будет происходить в Украине дальше. Ведь он выступал инициатором переговоров.
Встреча Зеленского и Путина: главное
В Белом доме заявили, что Владимир Путин пообещал встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить войну в Украине. В США уверены, что так называемый глава Кремля готов к встрече. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт добавила, что подготовка встречи президентов продолжается.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, что в Кремле якобы готовы к продолжению переговоров с Украиной в любом формате. Однако он озвучил циничные требования России утвердить так называемый "нейтральный статус" Украины относительно неприсоединения к альянсам, признать Крым и четыре региона Украины российскими, а также отказаться от военных репараций.
В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается соскочить с необходимости проводить переговоры. Речь идет о встрече Путина, Трампа и украинского лидера.