США получат определенные типы украинских беспилотников, – Зеленский
- Президент Зеленский сообщил, что США получат определенные типы украинских дронов.
- Американская и украинская команды уже работают над этим вопросом.
Президент Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским лидером Дональдом Трампом. После встречи он сообщил, что Соединенные Штаты получат определенные типы украинских дронов.
По этому вопросу уже идет работа, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.
Что сказал Зеленский о дронах для США?
По словам президента, американская и украинская команды уже работают по вопросу дронов.
Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников,
– отметил президент.
Какие еще заявления сделал Зеленский после встречи с Трампом?
После встречи с Трампом Зеленский рассказал, что разговор длился более двух часов. Он был "предметным" и таким, который "может реально приблизить завершение этой войны". По его словам, вместе с президентом США они обсудили позиции ВСУ на поле боя, дальнобойность и ПВО, а также дипломатические перспективы.
Зеленский поддержал предложение Трампа о необходимости остановиться на нынешних позициях Украины и России на фронте как основы для старта мирных переговоров. В то же время отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от решений и шагов российского диктатора Владимира Путина.
Украинский президент добавил, что Трамп имеет шанс закончить войну. Он показал, как может управлять прекращением огня на Ближнем Востоке и может сделать это в Украине. По мнению Зеленского, это большой шанс для нашего государства.