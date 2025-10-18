Президент Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским лидером Дональдом Трампом. После встречи он сообщил, что Соединенные Штаты получат определенные типы украинских дронов.

По этому вопросу уже идет работа, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского.

Что сказал Зеленский о дронах для США?

По словам президента, американская и украинская команды уже работают по вопросу дронов.

Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников,

– отметил президент.

Какие еще заявления сделал Зеленский после встречи с Трампом?