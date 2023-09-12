"Кость в горле россиян": в ВСУ рассказали, что происходит вокруг острова Змеиный

Российские оккупанты усилили авиаудары по острову Змеиный, который украинские военные освободили летом 2022 года. Оккупантам не дает покоя то, что Украина экспортирует продовольствие.

Активность врага в районе острова Змеиный в эфире телемарафона прокомментировала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал. По ее словам, враг продолжает свою активность над акваторией Черного моря, в частности с использованием тактической авиации, время от времени направляя управляемые авиабомбы именно в направлении острова Змеиный.

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Россию раздражает то, что Украина продолжает экспорт Черным морем

Как объяснила Гуменюк, враг пытается таким образом давить на гражданское судоходство.

Спикер отметила, что россиянам не дает покоя тот факт, что "Украина вопреки остановленному зерновому соглашению продолжает развиваться как морское государство и пытается продвигать свои инициативы даже навигационные, которые довольно удачно были реализованы с помощью 4 судов в Черном море".

Именно поэтому, как говорит Гуменюк, россияне пытаются давить. В частности, враг ранее атаковал портовую инфраструктуру, убеждая мировое сообщество, что портовая инфраструктура Украины не может функционировать.

Также Россия атакует морские транспортные пути для того, чтобы суда, капитаны судов и судовладельцы не чувствовали покоя и не были уверены в безопасности.

Но Силы обороны Юга работают, обеспечивая безопасность в Черном море и эти навигационные процессы, которые должны происходить, они происходят,

– подчеркнула Гуменюк.

Какая ситуация в районе острова Змеиный: подробности